Vielfalt in der Radevormwalder Natur So klappt es mit dem eigenen Obstbaum im heimischen Garten

Wer lange Freude an seinem Baum haben will, sollte sich eine geeignete Sorte für den vorhandenen Standort suchen. Wer wenig Platz hat, sollte sich eher Bäume aussuchen, die nicht allzu hoch oder eine große Krone ausbilden. Informationen dazu liefern Baumschulen und Gärtnereien, in denen Interessierte den Obstbaum erwerben. Ein Halbstamm etwa, der gut sechs Jahre bis zur ersten Ernte braucht, kostet zwischen 35 und 40 Euro. Bei der Anpflanzung, die optimalerweise zwischen November und März ausgeführt wird – um sich das ewige Gießen in der Anfangszeit zu ersparen – sollte eine Grube von einem Meter Durchmesser und 40 bis 50 Zentimetern Tiefe gegraben werden. Wichtig sei, die Wurzeln des Baumes vor dem Einbuddeln anzuschneiden, „sie zu kitzeln“, wie es Lajewski nennt, um den Baum anzuregen, neue Wurzeln zu bilden.