Kirchen in Radevormwald : So planen Gemeinden für Ostern

In der reformierten Kirchengemeinde wird in der Karwoche und an Ostern eine Mischung aus Präsent- und Online-Gottesdiensten geplant. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Wie schon an den Weihnachtstagen können die Kirchengemeinden in Radevormwald in der Karwoche und an den Ostertagen nur eine beschränkte Anzahl an Besuchern zulassen, wenn überhaupt Präsenzgottesdienste stattfinden.

In der vergangenen Advents- und Weihnachtszeit zeigten sich viele Menschen optimistisch, dass zumindest zu Ostern mehr Freiheit von Corona-Regeln herrschen werde. Doch die Pandemie hat das Land noch immer im Griff, und die Kirchengemeinden müssen sorgfältig planen, damit die Hygieneregeln alle eingehalten werden können.

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien teilte am Montag mit, dass es zwar Präsenzgottesdienste geben wird, aber nur mit Anmeldung. Es stehe nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung. „Um einen Besucherandrang vor den Kirchen zu vermeiden, ist es daher für unsere Planung unerlässlich, sich vorher telefonisch oder per E-Mail zu den jeweiligen Terminen anzumelden“, heißt es in dem Schreiben an die Gemeindemitglieder. Möglicherweise könnten nicht alle Teilnahmewünsche erfüllt werden. Die Gläubigen werden zeitnah per E-Mail oder Post informiert. Die Anmeldung ist telefonisch möglich am Mittwoch, 24. März, von 13 Uhr bis 15 Uhr. Per E-Mail können sich die Gemeindemitglieder unter pastoralbuero@sankt-marien.de melden. Maximal zwei Haushalte dürfen angemeldet werden.

Info Gemeinsam in die freie Natur gehen Kreuzweg Die Kirchengemeinden planen für Karfreitag an zwei Orten einen gemeinsamen Kreuzweg in freier Natur. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt sehe es derzeit so aus, dass dies auch möglich sei, erklärt der lutherische Pfarrer Philipp Müller. Um 11.15 Uhr treffen sich alle Interessierten, die gut zu Fuß sind, am Parkplatz des Uelfebads, um von dort zusammen mit einem großen Holzkreuz in Richtung Herkingrade aufzubrechen. Auf einer rund 1,5 Kilometer langen Wegstrecke wird es Ruhepausen mit Impulsen geben. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann einen kürzeren Weg vom Gemeindehaus Herkingrade aus gehen. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am dortigen Parkplatz. Am Rande eines Wanderweges auf der Anhöhe von Herkingrade soll das Kreuz aufgestellt werden, womit der Kreuzweg gegen 12.15 Uhr enden wird. Das Holzkreuz soll Jahr über dort stehen bleiben und ein Ort des Innehaltens und Gedenkens für alle Vorbeikommenden sein. Anmeldung Bis 25. März unter ☏ 02195 / 67710.

Für folgende Gottesdienste können sich die Katholiken in Radevormwald anmelden: Am Palmsonntag, 28. März, um 10 Uhr, am Gründonnerstag, 1. April, um 19.30 Uhr am Karfreitag, 2. April, um 15 Uhr, am Karsamstag, 3. April, um 21.30 Uhr (Osternacht), am Ostersonntag, 4. April, um 6 Uhr (Feier der Osternacht in St. Josef) sowie um 10 Uhr, am Ostermontag 5. April, um 9 Uhr (St. Josef) und um 11 Uhr.

Die reformierte Kirchengemeinde wird in der Karwoche und zu Ostern voraussichtlich eine Mischung aus Präsenz- und Online-Gottesdiensten anbieten. „Der Gottesdienst zum Palmsonntag soll online stattfinden“, kündigt Pfarrer Dr. Dieter Jeschke an. Noch ist die Planung nicht vollständig festgezurrt, doch werde Ostern in der Gemeinde ähnlich ablaufen wie das jüngste Weihnachtsfest. „Wir möchten auch wieder ein Heft mit Impulsen und Geschichten anbieten wie zu Weihnachten“, erklärt der Pastor. „Das ist sehr gut angekommen.“

Eine Neuigkeit wird eine Andacht sein, die am Ostersonntag in der Frühe um 6 Uhr in der Kirche am Markt stattfinden soll. „Damit wollen wir den Sonnenaufgang begrüßen, das wird sicher stimmungsvoll“, sagt Jeschke. Nach dem folgenden Festgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, ist ein Weg zum Friedhof vorgesehen. „Dort werden wir an die Auferstehungshoffnung für unsere Verstorbenen denken und süßes Brot essen.“ Damit nehme man eine alte christliche Tradition auf.

Die lutherische Kirchengemeinde bietet in der Karwoche Exerzitien an, nämlich am Montag, 29. März, Dienstag, 30. März, und Mittwoch, 31. März, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in der Kirche an der Burgstraße. „So wie es aussieht, wird dies möglich sein“, erklärt Pfarrer Philipp Müller. Natürlich seien die Planungen angesichts steigender Fallzahlen immer mit einem gewissen Vorbehalt. Für Gründonnerstag ist um 19.30 Uhr ein Zoom-Gottesdienst geplant.

Generell wird die Gemeinde zu Ostern auf Online-Gottesdienste setzen, die eine große Resonanz erreichen und durchaus kein Notbehelf sind. Der Osternachtsgottesdienst soll auf diese Weise am Karsamstag um 21.30 Uhr beginnen, am Ostersonntag ist der Festgottesdienst um 10 Uhr. „Was den Ostermontag angeht, sind wir noch in Abstimmung mit der reformierten Gemeinde“, sagt Müller. Dieser Gottesdienst wird von beiden Gemeinden gemeinsam gefeiert.

Die selbstständige lutherische Martini-Gemeinde hatte im aktuellen Gemeindebrief zwar bereits die Gottesdienste festgelegt, aber Pastor Florian Reinecke ist aus Erfahrung vorsichtig geworden: „Wir haben leider schon häufiger erlebt, dass die Corona-Lage unsere Pläne über den Haufen geworfen hat.“ Natürlich hoffe man auf Präsenzgottesdienste, doch müsse man abwarten, wie sich die Lage entwickelt.