Immobilien in Radevormwald : So viel kosten Grundstücke im Kreis

So viel kosten Grundstücke im Kreis

Immobilien in Radevormwald

Radevormald Preise für Bauland und Immobilien sind laut dem Gutachterausschuss im Kreis in Radevormwald deutlich gestiegen. Das gilt auch für andere Kommunen im Nordkreis wie Hückeswagen und Wipperfürth.

Ein typischer Bauplatz wurde im Nordkreis, also auch in Radevormwald, mit durchschnittlich 89.000 Euro gehandelt. Im Mittelkreis wurde für ein Bauplatz 72.000 Euro und im Südkreis rund 57.000 Euro gezahlt. Die durchschnittliche Bauplatzgröße im Oberbergischen Kreis betrug rund 750 Quadratmeter.

Der Durchschnittswert für landwirtschaftlich genutzte Flächen lag mit rund 1,45 Euro/m² auf dem Niveau des aktuellen Bodenrichtwerts. Die Preise von Waldflächen variieren gegenüber denen des Vorjahrs. Im ersten Halbjahr wurden durchschnittlich 1,45 Euro/m² für Laubwald (plus 16 Prozent),1,05 Euro/m² für Mischwald (16 Prozent) und 1,20 Euro/m² für Nadelwald (20 Prozent) gezahlt. Der Wert für Flächen ohne Aufwuchs liegt mit 0,50 Euro/m² leicht über dem des Vorjahres.

Die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser (Grundstücksgrößen zwischen 350 und 800 Quadratmeter) sind im Mittel um zehn Prozent gestiegen. Im Kommunen des Nordkreises wie Radevormwald lag der Durchschnittswert einer solchen Immobilie bei rund 250.000 Euro (plus 3 Prozent), im Mittelkreis bei rund 206.000 Euro (plus 13 Prozent) und im Südkreis bei rund 187.000 Euro (plus 3 Prozent). Je nach Baujahr, Lage, Ausstattung und Beschaffenheit wurde natürlich unterschiedlich viel für eine Gebäudeimmobilie gezahlt.