Radevormwald: So bringt die Schule Kinder in Bewegung

So bringt die Schule Kinder in Bewegung

Radevormwald Mit zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel gestaltet die Grundschule Bergerhof-Wupper ihre Projektwoche.

Von Erich Kästners fliegendem Klassenzimmer haben alle schon einmal gehört. Die Grundschule Bergerhof-Wupper hat zwar keinen Jet gechartert, doch ansonsten sind die Schüler in dieser Woche auf alle möglichen Weisen unterwegs: mit Inline-Skates auf Pflaster, per Draisine auf Schienen, mit Kanus auf dem Wasser. Außerdem können sich die Kinder als "American-Football"-Spieler versuchen und ihr Können bei Geländespielen zeigen.

"Das Konzept der bewegten Schule soll den Schülerinnen und Schülern Spaß und Freude an der Bewegung vermitteln", erläutert die Leiterin Tanja Heynen den pädagogischen Hintergrund. Nicht nur in der aktuellen Projektwoche, auch an den normalen Schultagen wird dies in den Unterricht eingebaut. So gibt es tägliche zusätzliche Bewegungsangebote in der Klasse, auf dem großen Schulgelände, im angrenzenden Wald. Zusätzliche Sport- und Schwimmzeiten gehören dazu. Mit den örtlichen Sportvereinen pflegen die beiden Schulstandorte eine gute Kooperation.