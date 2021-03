So sieht eine Smartbench aus – hier ein Foto, das bei der Vorstellung einer solchen solaren Powerbank im niederrheinischen Rheinberg entstand, betrieben durch das lokale Energieunternehmen Enni. Zwei Bänke dieser Art sollen nun auch in Radevormwald installiert werden, eine in der Innenstadt, eine in den Wupperorten. Foto: Enni