Sinfonische Orchestertage in Radevormwald „Es ist wie ein großes Klassentreffen“

Seit Wochen und Monaten bereitet der Vorstand des Vereins dieses besondere Musikertreffen in Radevormwald vor, bei dem Hobby- und Profimusiker für wenige Tage aufeinandertreffen und zusammen ein anspruchsvolles Konzert vorbereiten. Für viele, erklären Organisatoren und Teilnehmer, sei es die einzige Möglichkeit, in einem großen Orchester mitzuspielen. Für andere ist es eine gute Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Für alle ist es am Ende – trotz intensiver Arbeit – ein Heidenspaß. „Die Nacht vorher hat man kaum geschlafen, weil man so kribbelig ist, ob alles auch so klappt, wie man es geplant hat“, verrät Anissa Zoghlami, Bratschistin und Kassiererin des Vereins. Die meisten Teilnehmer sind alte Bekannte, die zum Teil auch schon bei den Coesfelder Orchestertagen mitwirkten. Wie einst auch Anne Rößler, die bereits im zarten Alter von elf Jahren erstmals an den Orchestertagen teilnahm und mittlerweile als zweite Vorsitzende des im Sommer 2021 gründeten Nachfolgeverein „Sinfonische Orchestertage“ diese besonderen Tage mitorganisiert.