Vereinsticker : Siegerehrung für die Preisträger des Wennema-Cup

Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) war prominenter Gast, als die Preisträger des ersten Wennema-Cups des LSV Radevormwald ausgezeichnet wurden. „Der Wettbewerb ist dank der großartigen Unterstützung der Vereinsmitglieder so gut gelungen, dass wir den Nachwuchswettbewerb auch weiter austragen werden“, kündigte Peter Gomolzig, Vorsitzender des LSV Radevormwald, an. DAeC-Präsident Stefan Klett und Sven Wolf gratulierten dem Verein in ihren Reden für den gelungenen Wettbewerb und überreichten den glücklichen Pilotinnen und Piloten ihre Urkunden und Pokale. „Vielen Dank an die Organisatoren des LSV Radevormwald. Als Anerkennung habe ich das Team des LSV in den Landtag eingeladen.“