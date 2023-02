Kirchengemeinden in Radevormwald Sieben Wochen Einkehr und Verzicht

Die lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald wird in der Karwoche Exerzitien anbieten. Am Montag, 3. April, am Dienstag, 4. und am Mittwoch, 5. April, finden diese Exerzitien immer von 18 bis 19.30 Uhr in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße 5 statt. In einer angeleiteten stillen Übung wird meditiert (Herzensgebet), anschließend geht es mit einigen Impulsen um einen Text der Passionsgeschichte. Im Anschluss bleibt Zeit und Raum für den freiwilligen Austausch und das Nachsinnen.