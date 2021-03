Online-Seminar des Oberbergischen Kreises : So kann das digitale Dorfleben funktionieren

Bergische Dorfidylle, hier in Bruch bei Nümbrecht. Tradition und moderne Kommunikationsmitteln schließen sich nicht aus. Das will nun eine Fortbildung beweisen. Foto: Sabine König Photodesign

Oberberg Der Dorfservice Oberberg bietet ein Online-Seminar für Interessierte aus den Dorfgemeinschaften. Dabei werden unter anderem Online-Werkzeuge für die Vereinsarbeit vorgestellt und getestet.

) „Aktiv trotz Corona – dann eben digital!“ - So lädt der Dorfservice Oberberg des Oberbergischen Kreises alle Interessierten aus den Dorfgemeinschaften ein, sich über Möglichkeiten zu informieren, wie Vereinsleben 2021 stattfinden kann. In der herausfordernden Corona-Pandemie gilt es, kreativ zu werden, um Dorfleben und Vereinsarbeit lebendig zu halten und dafür auch neue Wege zu gehen. Digitalisierung kann hier eine große Unterstützung bieten.

Mit einem kostenlosen Online-Seminar an zwei Abenden möchte der Dorfservice Oberberg dazu motivieren, sich mit digitalen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. In dem Seminar am 23. und am 30. März wird es darum gehen, Online–Werkzeuge, sogenannte Tools, für die Vereinsarbeit kennenzulernen und diese gemeinsam zu testen.