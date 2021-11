Martini-Gemeinde in Radevormwald : Seniorentreff nach langer Pause

Radevormwald Zum ersten Termin nach langer coronabedingter Pause kamen „nur“ 20 Teilnehmer ins Gemeindehaus an der Uelfestraße. Die Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen.

Vor der Corona-Pandemie gehörte der Seniorentreff der Martini-Gemeinde zu einer der beliebtesten Veranstaltungen im Kalender der Gemeinde. Dann füllte sich das Gemeindehaus an der Uelfestraße stets zu Kaffee und Kuchen, musikalischen Beiträgen und geistlichen Impulsen. Am Samstag kehrte der Seniorentreff erstmals seit Beginn der Pandemie zurück. Pfarrer Roland Johannes, der die Leitung von Friedel Müller übernommen hat, will den Seniorentreff wiederbeleben. „Wir haben in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass die Angebote Zeit brauchen, um wieder anzulaufen. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen“, sagte Johannes. Er leitet die Martini-Gemeinde zusammen mit Pfarrer Florian Reinecke. Die Vermutung von Johannes bestätigte sich auch am Samstag, als einige Tische leer blieben. Mit knapp 20 Besuchern war der Seniorentreff aber trotzdem gut besucht und widmete sich zu seinem Auftakt dem Thema Musik. „Wie wichtig Singen ist, haben wir in der Pandemie gemerkt, als wir nicht mehr singen durften. Ohne Gesang ist es trist und leer. Selbst im Krieg wurde noch gesungen“, sagte Johannes. Die Beteiligung der Gemeinde in Form von Gesang sei außerdem ein wichtiger Teil der Verkündigung. Seit einigen Monaten ist das Singen in Gottesdiensten wieder erlaubt – und auch während des Seniorentreffs wurde gesungen.