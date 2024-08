Seniorenbeirat und Corso-Kino in Radevormwald Seniorenkino erfreut sich großer Beliebtheit

Wann ist die Sommerpause denn nun endlich beendet? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen ganz viele Senioren, die ungeduldig darauf warten, dass es endlich weiter geht mit dem Senioren-Kino. Denn dieses Format des Seniorenbeirates in Kooperation mit dem Corso-Kino an der Hohenfuhrstraße erfreut sich größter Beliebtheit.