Trägerverein „aktiv55plus“ : Senioren- und Pflegeberatung auf dem Markt

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“ hat seine Freiluftsaison begonnen – regelmäßig wird jetzt wieder auf dem Markt informiert.

„Frau Springer, gut dass ich Sie treffe. Ich bin jetzt schon zweimal morgens nach dem Aufstehen zusammengeklappt. Können Sie mir sagen, wie ich an einen Hausnotruf komme und worauf ich achten muss?“ Kyra Springer vom Verein freut sich: „Diesen Herrn kenne ich aus der Zeit, als er wegen seiner pflegebedürftigen Ehefrau in der Beratung war. Nach der offensichtlich guten Unterstützung damals kommt er jetzt wieder auf uns zu.“

Die Senioren- und Pflegeberatung berät selbst Betroffene und auch pflegende Angehörige. Neben den Beratungen am Telefon und im Büro kommen die Mitarbeiterinnen auch zu den Menschen nach Hause. Oft sind es Pflegethemen oder Alltagshilfen, um die es bei der Beratung geht. Es kann aber von Freizeitangeboten bis zur baulichen Wohnraumanpassung um alles gehen, was den Menschen hilft, so lange wie möglich selbständig und selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit zu leben.