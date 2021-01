Berühmter Tapetenhersteller : Wilhelm Erfurt feiert seinen 90. Geburtstag

Schwelm Der Seniorchef der bekannten Firma aus Schwelm wird für sein Lebenswerk gewürdigt. Am Montag, 4. Januar ,wird die Geschichte des Traditionsunternehmens auch im Fernsehen aufgegriffen.

Die Firma Erfurt & Sohn feiert ihren Seniorchef: Wilhelm Erfurt hat am 29. Dezember seinen 90. Geburtstag gefeiert. 46 Jahre lang prägte er die Geschicke des Traditionsunternehmens. Dabei stand er nicht nur von 1957 bis 1998 in sechster Generation an der Spitze der Firma, deren Wachstum, Entwicklung und Erfolg er in entscheidendem Maße vorantrieb. „Auch weit über seine Rolle als geschäftsführender Gesellschafter hinaus füllte Wilhelm Erfurt zahlreiche ehrenamtliche Funktionen aus, in denen er mit großer Verantwortung nachhaltig zu einer kulturellen, regionalen und sozialen Identitätsstiftung beitrug und immer noch beiträgt“, würdigt das Unternehmen den Jubilar, der Ehrenbürger von Schwelm und Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie des NRW-Verdienstordens ist.