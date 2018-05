Radevormwald: Selbst die Hitze hielt die Radler nicht ab

Radevormwald Das Buderus-Volksradfahren fand dieses Jahr zum ersten Mal auf zwei Strecken statt. Die neue Mountainbike-Strecke wurde sehr gut angenommen. Sie soll nach dem Wunsch der Organisatoren eine offizielle Tourstrecke werden.

400 tapfere Radsportler traten gestern trotz drückender Sommerhitze in die Pedale. Das Buderus-Volksradfahren ist in Radevormwald für jeden Pflicht, der sich gerne an der frischen Luft bewegt und ein sportliches Gemeinschaftsgefühl zu schätzen weiss. Teilgenommen haben allerdings nicht nur leistungsfähige Radsportler, sondern auch Familien mit kleinen Kindern oder Vereine. Der Radweg R1a, der mit seinen 28 Kilometern zu einem der längeren Wege in Rade gehört, zeichnet sich durch seine Familienfreundlichkeit aus und kann auch gut von E-Bike-Fahrern bestritten werden.