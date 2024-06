Sekundarschule Radevormwald Welche Ausbildung nach dem Schulabschluss?

In der Sekundarschule an der Hermannstraße 26 sieht man diese Woche ganz viele Neuntklässler mit einem Zettel in der Hand. Darauf steht ihr ganz individueller Stundenplan für die Berufsorientierungswoche. Denn jeder Schüler durfte vorab auswählen, in welchen Berufszweig er detaillierter reinschnuppern wollte.