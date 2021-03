Sekundarschule in Radevormwald : Namensfrage soll wieder auf Anfang gestellt werden

Sekundarschule in Radevormwald

Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai bei einem Auftritt in Sao Paolo. Foto: dpa/Nelson Antoine

Radevormwald Nachdem zwei Jahre nach der Entscheidung über den künftigen Namen der Sekundarschule keine Reaktion von Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai eingetroffen ist, plädiert die CDU-Fraktion dafür, den Beschluss zur Benennung der Einrichtung von 2018 aufzuheben.

Die Verwaltung habe im jüngsten Schulausschuss darüber informiert, dass es auf mehrere Anfragen hin keine Rückmeldung von Frau Yousafzai oder ihrem Management gegeben habe, ob sie der Benennung der Schule zustimmt. Die Christdemokraten sind nun der Auffassung, dass ein zweiter Anlauf gestartet werden sollte, um der Sekundarschule einen Namen zu geben, heißt es in dem Antrag für die kommende Ratssitzung am 23. März. Man bitte, die anderen Fraktionen zuzustimmen und so den Weg dafür freizumachen.