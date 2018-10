Seit fünf Generationen Dachdecker in Radevormwald

Radevormwald Die Dachdeckerei „Krapp und Felbecker“ feiert ein eindrucksvolles Jubiläum. Sie ist in der fünften Generation.

Stefanie Krapp und ihr Ehemann Michael Krapp-Felbecker begrüßten ihre Gäste am Freitag stolz im Wülfingmuseum, wo sie den 150. Geburtstag ihres Unternehmens feierten, das sie in fünfter Generation führen. Zusammen mit ihren sechs Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Freunden und Familienmitgliedern reisten sie zurück in die Vergangenheit und ließen die Geschichte des Familienbetriebs Revue passieren.

Seine Tochter Stefanie verliebte sich 2010 in ihren jetzigen Ehemann, der an der Akademie des Handwerks seinen Techniker für Holzbau und Fachwerksanierung gemacht hat und mittlerweile auch Meister ist.

Rainer Krapp wurde 1967 Dachdeckermeister und stieg danach voll in das Unternehmen seines Vaters und seines Onkels ein. Seitdem hat sich der Betrieb stetig weiterentwickelt und auch schwierige Zeiten überstanden. „Anfang der 1960er-Jahre wurden viele Berufe der Baugewerke unattraktiver. Die Industrie zog an und konnte bessere Stellen bieten. Damals war es schwer, gute Dachdecker zu finden.

Auf diese schwere Zeit blickten Rainer Krapp und seine Familie am Freitag genauso zurück, wie auf die Erfolge und die schönen Momente. Beinahe alle Kirchdächer, die in Radevormwald stehen, wurden durch den Familienbetrieb gedeckt und saniert, auch Kirchen in Wuppertal gehörten zu den spektakulärsten Aufträgen des Unternehmens. Auf die Anfänge blickte Pfarrer Wolfgang Motte am Freitag zurück.