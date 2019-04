Citymanagement : Feierabendmarkt feiert „Geburtstag“

Radevormwald Der Feierabendmarkt ist zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Viele Besucher verabreden sich hier jeden Freitag und starten mit den Händlern in das Wochenende.

Der Feierabendmarkt feiert Geburtstag – am 20. April 2018 hatten sich Besucher und Händler zum ersten Mal auf dem Radevormwalder Marktplatz zum Start in den Feierabend getroffen. „In dieser Zeit ist der Feierabendmarkt zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Viele Besucher verabreden sich hier jeden Freitag und starten mit unseren Händlern in das Wochenende“, resümiert Michaela Freitag. Das Team vom Citymanagement sei hinter den Kulissen aktiv und sorge dafür, dass ein attraktiver Händlermix auf dem Marktplatz zu finden ist. Inzwischen habe der Feierabendmarkt auch über die Stadtgrenzen hinaus an Bekanntheit gewonnen.

„Wir hatten 2018 den vielseitigen Musiker Norbert Labatzki, alias Mr. Mambo, zu Gast, der an einem Nachmittag im Juli die Besucher unterhalten hat. Am 12. Oktober wurde die erste Stadtführung auf dem neu gestalteten Historischen Stadtrundgang feierlich auf dem Markt begangen“, berichtet Michaela Freitag. Auch bei einigen Festen in der Stadt seien die Händler zum Teil anzutreffen, zuletzt zum Beispiel auf dem Weihnachtsmark. Diese erfreuliche Entwicklung möchten die Organisatoren am kommenden Donnerstag, 18. April (Gründonnerstag) gemeinsam feiern. Treffpunkt ist zur gewohnten Zeit, also von 16 Uhr bis 20 Uhr, auf dem Marktplatz. Und da Ostern vor der Tür steht, wird es für die ersten Besucher eine kleine Überraschung geben. Am Feiertag Karfreitag wird kein Markt stattfinden.