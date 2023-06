Freizeit-Center „life-ness“ in Radevormwald Schwimmferienkurse für Kinder ab fünf Jahren

Die Tendenz ist erschreckend: Immer mehr Kinder, die auf die Grundschule kommen, können nicht schwimmen. „Dabei ist das Schwimmen ein so hohes Gut, das jedes Kind beherrschen sollte“, sagt Bäder-Geschäftsführer Simon Woywod. Zusammen mit Fitnesstrainerin und Reha-Übungsleiterin Dinah Keisinger-Fischer stellte er die Schwimmkurse in den Sommerferien im Freizeit-Center „life-ness“ vor. Die Kurse sind für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren geeignet – und kaum waren die Termine bekannt, da stand das Telefon nicht mehr still.