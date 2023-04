Jahresversammlung beim Stadtsportverband Radevormwald Schwimmer kritisieren Kommunikation der Stadt

Erst vergangene Woche wurde öffentlich, dass das Teilbereiche Sauna und Fitness im „life-ness“ komplett schließen werden. Das Bad bleibt erhalten, muss allerdings eine längere Zeit für umfassende Modernisierungsarbeiten an der Technik sowie Sanierungen der Becken schließen. Wann die Maßnahmen beginnen und wie lange sie dauern werden, das weiß derzeit noch niemand. „Wir haben keine andere Möglichkeit“, betonte Mans. Die Kosten für eine Sanierung seien so stark gestiegen, dass die Stadt kein Risiko eingehen will und die mehrere Millionen teuren Maßnahmen über Fördermittel finanzieren wird. Sobald also Förderbescheide vorlägen, würde er den Vereinen Bescheid geben.