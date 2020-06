Freizeitbad in Radevormwald : Badebetrieb startet nach der Corona-Pause

Freizeitbad in Radevormwald

Ab 9.30 Uhr am Samstag zogen die ersten 12 Schwimmer wieder ihre Bahnen. Mitarbeiter wie Frank Schleicher und Ilenia Leccese tragen die ganze Zeit über Masken. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Corona-Pause ist für alle Radevormwalder, die gerne schwimmen, nun vorüber. Das „life-ness“ hat seine Pforten am Samstag für die Besucher wieder geöffnet – so sieht ein Schwimmbadbesuch im Moment aus.

Bis die ersten Schwimmer kommen, dauert es noch ungefähr eine halbe Stunde. Schon seit einigen Tagen sind die meisten Zeitfenster für das Schwimmbad ausgebucht. Nach über drei Monaten warten die Becken an diesem Samstag darauf von Badegästen genutzt zu werden. Marzena Weinlich, die Marketing-Leiterin des Freizeitcenters vergewissert sich ein letztes Mal, ob alle notwendigen Vorbereitungen getroffen wurden. Vor dem Eingangsbereich werden alle Besucher mit rot markierten Zonen an den Mindestabstand erinnert, der außerhalb und innerhalb des Bades gilt.

Begrüßt werden alle Kunden durch motiviertes Personal, das sich hinter einer Glasscheibe vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus schützt und darauf achtet, dass jeder eine Maske trägt und sich beim Betreten des Gebäudes die Hände desinfiziert. Diese surreale Situation ist Alltag geworden. Auf der Trennwand im life-ness, welche die Mitarbeiter von den Gästen trennt, kleben kleine Fische und Muscheln. Vom Eingangsbereich wirkt der Blick auf diejenigen, die dem Kunden das Formular zur Selbstauskunft aushändigen, wie der Blick in ein Aquarium. Wer kein Fieber oder Husten hat, sich in keinem Risikogebiet aufgehalten hat und seine Anschrift hinterlässt, darf eintreten. Die Umkleiden und Duschen sind jetzt wieder geöffnet. Begegnungen mit den Gästen aus dem Fitnessbereich gibt es nicht. „Die Zeitfenster des Fitnessstudios und des Schwimmbades überschneiden sich nicht und sorgen dafür, dass es so wenige Kontakte wie möglich gibt.“ Marzena Weinlich und dem restlichen Team des Freizeitcenters ist dieser organisatorische Kraftakt trotz des Zeitdrucks gelungen.