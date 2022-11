Zwischen Radevormwald und Halver B 229 wegen schweren Unfalls gesperrt

Wie das Zeitungsportal „Come on“ aus Halver mitteilt, war es zu dem Unfall gegen 16.15 Uhr in Höhe der Halveraner Ortschaft Schmalenbach gekommen. Eine 23-Jährige aus Lüdenscheid habe in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines 70-Jährigen aus Hückeswagen zusammen. Wegen der Bergung der beiden stark beschädigten Autos musste die Bundesstraße bis 18.20 Uhr gesperrt werden.