Konzert in Haus Martfeld Diese Musik ist für das Ende der Zeit

Das „Quatuor pour la fin du temps“ von Olivier Messiaen entstand 1941 im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII-A in Görlitz, in dem Messiaen seit Ende 1940 inhaftiert war. Der Lagerkommandant hatte ihm das Komponieren erlaubt und ihm einen Flügel zur Verfügung gestellt. Es bildete sich ein ungewöhnliches, aus Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier bestehendes Quartett, das in den Waschräumen des Lagers probte. Dabei entstand das „Quartett auf das Ende der Zeit“. Dieses Werk steht auf dem Programm des Quartett Philimaro, das im Rahmen der Reihe „Best of NRW“ am Freitag, 24. November, ein hochinteressantes Konzert gibt.