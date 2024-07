Konzert und Lesung in Schwelm Wie Händel Bankrott und Schlaganfall besiegte

Der Schriftsteller Stefan Zweig hat in seinem viel gelesenen Buch „Sternstunden der Menschheit“ Händels unverhofftem Comeback ein eigenes Kapitel gewidmet. Der aus Schwelm stammende Kammerschauspieler Hans Dieter Knebel – unter anderem am Burgtheater in Wien tätig – wird am Sonntag, 25. August, um 17 Uhr im Haus Martfeld diesen Text „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ vortragen. Bei dieser Veranstaltung unter dem Titel „Sternstunden – Händel im Haus Martfeld“ wird natürlich auch Musik des Meisters zu hören sein, gespielt von Kaung-Ae Lee (Cembalo) und Gudrun Fuß (Viola da Gamba). Der Rahmen von Haus Martfeld ist dafür besonders geeignet, schließlich erhielt das Gebäude just zu Händels Zeit, im frühen 18. Jahrhundert, seine heutige äußere Form.