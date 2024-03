Konzert für Violine und Klavier Musik aus vielen Epochen in Haus Martfeld

Die 2000 in der Schweiz geborene Marie Carrière begann das Geigenspiel im Familienkreis, wurde von Friedemann Treiber in Basel ausgebildet und absolviert gegenwärtig an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln das Bachelor-Studium in der Klasse von Mikhail Ovrutsky. Zudem studiert sie Klavier an der Hochschule für Musik in Freiburg in der Klasse von Eric Lesage.