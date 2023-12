Klassisches Konzert in Schwelm Ein Abend mit Mozart und Beethoven

Das Konzert zum Auftakt der neuen Saison 2023/24 im Oktober im Haus Martfeld mit Sextetten von Michail Glinka und Felix Mendelssohn-Bartholdy fand vor ausverkauftem Haus statt. Und auch das nächste Konzert am Sonntag, 10. Dezember, verspricht wieder ein glanzvolles musikalisches Ereignis. Dann nämlich darf man sich auf das weithin bekannte „Agnes Quartett“ freuen, das mit Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ernst Ludwig Leitner (geb. 1943) und Ludwig van Beethoven (1770-1827) brillieren wird. Gespielt werden Mozarts Streichquartett in d-moll KV 421, Leitners Metamorphosen nach Mozarts KV 421 und Ludwig van Beethovens Streichquartett in Es-Dur Op. 127.