Bildung in Radevormwald : Sekundarschul-Leitung ist komplett

Radevormwald Barbara Haasbach vervollständigt das Leitungs-Team an der Sekundarschule. Die Zuständigkeitsbereiche unter den Mitgliedern sind dabei ganz klar verteilt. Zum Kollegium wird bald auch eine weitere Lehrkraft für Biologie stoßen.

Standorte Die Sekundarschule ist in den Schulgebäuden an der Hermannstraße 21 und 26 untergebracht.

Aushilfen Die Radevormwalder Sekundarschule sucht Aushilfen für den Schulbetrieb. Es werden unter anderem Kräfte für die Cafeteria, die Essensausgabe, für AGs, die Mittagsbetreuung und für die Bibliothek gesucht. Wer sich für einen Minijob an der Sekundarschule interessiert, kann eine E-Mail an info@sks-rade.de schicken oder unter Tel. 02195 6881872 oder Tel. 02195 932523 anrufen.

Anja Kliesch hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Eltern schnell an die Aufgabenteilung innerhalb der Schulleitung gewöhnen. „Eltern lernen mich beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule kennen. Als Abteilungsleiterin führe ich viele Elterngespräche und arbeite eng mit den Schulsozialarbeitern zusammen“, sagt Kliesch. Sie hat auch die Hospitationstage der Grundschüler an der Sekundarschule organisiert und hat sich am Tag der offenen Tür vorgestellt.

Wichtig ist die Kooperation mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) für die erste Abteilungsleiterin. „Nach der Erprobungsstufe in der fünften und sechsten Klasse, wechseln leistungsstarke Schüler auf das THG. Den Austausch zwischen den Schulen pflege ich.“ Ab der achten Klasse ist dann Barbara Haasbach die Ansprechpartnerin für die Eltern. Sie beantwortet Fragen zu Abschlüssen und beruflichen Perspektiven. Während Anja Kliesch den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule im Blick hat, ist ihre Kollegin für den Wechsel von der Sekundarschule zu anderen weiterführenden Schulen, Berufsschulen oder in Ausbildungsverhältnisse zuständig. „Ich organisiere Hospitationstage an anderen Schulen, wie dem THG und biete Hilfestellungen bei der Ausbildungssuche. Der Ausblick auf das spätere Berufsleben der Schüler fällt in meinen Bereich“, sagt sie.