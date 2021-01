Politik in Radevormwald : Schulausschuss am Montag wird nun doch abgesagt

Im Schulausschuss sollte es auch um die beengten räumlichen Bedingungen an der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum gehen – und mithin auch um die Frage, ob an Ort und Stelle oder an einem neuen Standort Abhilfe geschafft werden kann. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Auf der Tagesordnung des Ausschusses stand unter anderem ein Vortrag des Gutachterbüros über die Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der beiden Grundschulen KGS Lindenbaum und Bergerhof.

Auf der Tagesordnung des Ausschusses stand unter anderem ein Vortrag des Gutachterbüros über die Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der beiden Grundschulen KGS Lindenbaum und Bergerhof. Dabei geht es im Falle der KGS um die beengten räumlichen Bedingungen und die Frage, ob an Ort und Stelle oder an einem neuen Standort Abhilfe geschafft werden kann.

Vujinovic erklärte, er habe am Dienstagmorgen mit der Verwaltung telefoniert, man sei überein gekommen, die Präsentation des Büros an die Mitglieder des Ausschusses zu senden. Ein Beschluss zu der Machbarkeitsstudie war nicht vorgesehen.

Was die Stadt in diesem Jahr vorhat

Ausblick 2021 : Was die Stadt in diesem Jahr vorhat

„Was die Bildung der neun Eingangsklassen in den Grundschulen für das kommende Schuljahr angeht, muss allerdings bald ein Beschluss gefällt werden, denn erst dann können die Bescheide versandt werden“, erläutert Dejan Vujinovic. Daher soll dieser Tagesordnungspunkt in die Ratssitzung verschoben werden, die am 19. Januar stattfinden soll – so zumindest ist der aktuelle Stand, wie er sich auch in dem Sitzungsplan darstellt, den die Verwaltung am Dienstag versandt hatte.