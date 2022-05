Schullandschaft in Radevormwald : Schulausschuss folgt Wunsch der Sekundarschule

Radevormwald Die Sekundarschule könnte ab 1. August namenlos bleiben. So war es der Wunsch der meisten Schüler, Lehrer und Eltern. Dafür sprach sich nun auch der Schulausschuss einstimmig aus. Am 23. Juni hat der Stadtrat das letzte Wort.

Es war eine kurze Diskussion am Dienstagnachmittag im Schulausschuss: Dejan Vujinovic berichtete als Vorsitzender des Gremiums und Anwesender am Wahltag über den Verlauf der Abstimmung, die sich vergangene Woche in der Sekundarschule ereignete. Schüler, Lehrer, aber auch Eltern hatten die Möglichkeit, aus elf eingesendeten und vorausgewählten Namenspaten für ihre Schule zu entscheiden. Zuvor noch hatten sich die Schüler mit den Personen hinter Namen wie Astrid Lindgren, Elisabeth Selbert, Elly Heuss-Knapp, Emmy Noether, Graf-von-Berg, Hildegard Wegscheider, Johannes Rau, Mahatma Gandhi, Michael Ende und Oskar Schindler auseinandergesetzt, um zu wissen, was diese Menschen in ihrem Leben geleistet hatten, um nun eine Schule nach ihnen zu benennen.