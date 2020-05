Vereinsleben in Radevormwald : Schützenverein nimmt Training auf

Vereinsleben in Radevormwald

Radevormwald Zum 1. Juni wird die coronabedingte Pause beendet – mit Sicherheitsregeln. Insbesondere ist es den Vorstandsmitgliedern wichtig, das Training für Kinder und Jugendliche wieder anbieten zu können.

In der aktuellen Vorstandssitzung des Schützenvereins Radevormwald von 1708 haben die Teilnehmer beschlossen, den Trainingsbetrieb zum 1. Juni wieder aufzunehmen. Insbesondere ist es den Vorstandsmitgliedern wichtig, das Training für Kinder und Jugendliche wieder anbieten zu können.

Der Vorsitzende Dr. Jörg Weber erklärt dazu: „Wir haben sehr ausführliche Informationen und Unterlagen zum Themenkomplex ‚Hygiene in Corona-Zeiten‘ vom Landessport- beziehungsweise vom Kreissportbund zur Verfügung gestellt bekommen. Diese haben wir gemeinsam in der Vorstandssitzung durchgearbeitet und konnten erfreut feststellen, dass wir in der Lage sind die Anforderungen zu erfüllen.“