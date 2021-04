Veranstaltungen in Radevormwald : Schützenkirmes und Weinfest fallen aus

Radevormwald Die Corona-Pandemie mit den weiter hohen Infektionszahlen im Oberbergischen Kreis sorgt dafür, dass auch 2021 viele größere Feste in Radevormwald nicht stattfinden können.

Schweren Herzens haben sich auch die Radevormwalder Schützen von 1708 zur Absage ihres großen Festes entschieden. „Am Wochenende haben wir im Vorstand eine Videokonferenz abgehalten und das Fest abgesagt“, bestätigte der Vorsitzende Dr. Jörg Weber auf Anfrage unserer Redaktion. Die etwa 120 Mitglieder (davon etwa zehn in der Jugendabteilung) wurden schriftlich informiert, auch die Schausteller sollen jetzt informiert werden. Nach 2020 fällt das Schützenfest damit das zweite Mal in Folge aus. Weber denkt vor allem an die Schausteller, von denen viele am Existenzminimum leben. „Das sind oft Familienbetriebe in dritter und vierter Generation“, sagt er, verweist aber auch auf die finanziellen Probleme des Schützenvereins, immerhin fällt seit zwei Jahren die Haupteinnahmequelle für den Verein weg. „Viele Ausgaben laufen weiter, alleine etwa 2000 Euro pro Jahr für unser Schützenhaus“, sagt Weber. Da jetzt die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, sei das falsche Zeichen in dieser schwierigen Zeit für alle. Die Schützen nutzen die Zwangspause lieber, um den Verein neu aufzustellen und mit Bogenschießen ein weiteres Angebot an eine möglichst breite Bevölkerung zu machen. „Wir wollen mehr Beiträge durch mehr Mitglieder erzielen, aber nicht durch eine Preissteigerung“, kündigt der Vorsitzende an.