Theodor-Heuss-Gymnasium : Musikalisches Fest mit vielen Premieren

Radevormwald Die Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums im Schulzentrum an der Hermannstraße war zum Frühlingskonzert komplett gefüllt. Unter anderem stellte sich die Pop-Band vor. Der musikalische Nachwuchs bekam viel Applaus.

Eine noch sehr junge Gruppe Kinder überzeugten am Dienstagabend im Theodor-Heuss-Gymnasium mit ihrer Darbietung beim Frühlingskonzert. 23 Fünftklässler waren es, die als neu gegründete Pop-Band für Aufsehen sorgten. Bis auf wenige Ausnahmen hatten die Schüler nie zuvor ein Instrument in Händen gehalten. Und nun sollte es gleich ein kleines Debüt als Band mit Gitarren, Keyboards, Schlagzeug und Gesang werden. Die Rechnung ging auf. Die große Gruppe präsentierte aktuelle Popmusik wie „Nur in meinem Kopf (Andreas Bourani), „Walk away“ (Kelly Clarkson) und „Diese Tage“ (Kris). Das Publikum in der voll besetzten Aula ging richtig mit. Überall waren im Takt nickende Köpfe, wippende Füße oder ganz leise mitsingende Zuhörer zu sehen. Der Song „80 Millionen“ (Max Giesinger), von Bert Fastenrath und Arne Gröschel arrangiert, sorgte für einen wahren Stimmungshöhepunkt.

„Es macht so viel Spaß, in der Popband mitmachen zu dürfen“, waren sich Anna Katharina Schmidt, Devina Lubos, Lea Ebbinghaus und Lina Klotz einig. Devina Lubos: „Ich habe nie zuvor ein Instrument erlernt. Heute bin ich am Bass sehr glücklich“. Dem Quartett äußerten auch ihr Gefallen am Ausprobieren verschiedener Instrumente innerhalb der Popband. „Und das kein Junge in der Band singt, sondern nur Mädchen, finde ich super“, sagte Lea Ebbinghaus und zwinkerte mit ihren Augen. Die Popband gilt in Deutschland als einmaliges Projekt. „Das Tolle an der Sache ist die Entwicklung der Kinder in nur wenigen Wochen“, sagte Bert Fastenrath, Leiter der Radevormwalder Musikschule. Er unterstrich die gute Zusammenarbeit mit dem Gymnasium.