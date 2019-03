Schüler aus Radevormwald : In acht Minuten freier Rede überzeugen

THG-Schüler nimmt am Rotary Rhetorik-Wettbewerb am St. Angela Gymnasium in Wipperfürth teil. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Dominik Czernia besucht am Theodor-Heuss-Gymnasium die Jahrgangsstufe Q1. Der 16-Jährige nimmt am Freitag als einziger Schüler aus Radevormwald am 6. Rhetorik-Wettbewerb des regionalen Rotary Clubs in Wipperfürth teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Dominik Czernia ist der heutige Freitag kein ganz normaler Schultag. Der 16-jährige Schüler, der derzeit die Jahrgangsstufe Q1 am Theodor-Heuss-Gymnasium besucht, wird heute als einziger Schüler aus Radevormwald beim 6. Rhetorik-Wettbewerb der Rotary Clubs Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge, Gummersbach, Gummersbach-Oberberg und Wiehl-Homburger Land teilnehmen, der am Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth ausgetragen wird.

Czernia, der die Leistungskurse Deutsch und Englisch belegt hat, ist von seinem Deutschlehrer vorgeschlagen worden. „Der Rotary Club hat die Gymnasien und die gymnasialen Oberstufen der Gesamtschulen und Berufskollegs im Oberbergischen angeschrieben. Jede Schule konnte einen Schüler sowie einen Ersatzkandidaten benennen“, sagt der 16-Jährige. Sein Lehrer habe ihm die Unterlagen gegeben und er habe sich dann direkt angemeldet. Und dann ist es für den Jugendlichen direkt in die Vorbereitung gegangen.

Info Rhetorik ist die hohe Kunst des freien Redens Rhetorik Die hohe Kunst der freien Rede hat ihre Ursprünge bereits in der griechischen Antike. Sie spielte in den meinungsbildenden Prozessen der Städte eine große Rolle. Es geht vornehmlich darum, in freier Rede die Zuhörer von den eigenen Thesen zu überzeugen.

Der Wettbewerb ist in zwei Stufen unterteilt. Es werden insgesamt 14 Teilnehmer aus dem Gebiet des ganzen Oberbergischen Kreises eingeladen, die alle zunächst die gleiche Aufgabe erfüllen müssen. „Es gibt sozusagen eine Vorrunde und eine Endrunde. Im ersten Teil muss jeder Schüler eine maximal achtminütige Rede halten. Das Thema können wir frei auswählen“, sagt Czernia. Er habe sich auf das Thema seiner Facharbeit konzentriert, die er ebenfalls im Fach Deutsch geschrieben habe. „Es geht um das Thema der Säkularisierung im Bezug auf das Jahr 2019 und den Wandel des heutigen Weltbilds der Menschen im Vergleich zu früher“, umreißt der 16-Jährige das Thema kurz. Daraus habe er sich die Fakten extrahiert, um eine Rede im geforderten Umfang zu halten.

Die insgesamt 14 Reden würden über den ganzen Nachmittag verteilt der Jury vorgetragen. „Danach werden die drei Besten der Vorrunde bekanntgegeben. Die müssen dann eine Stegreifrede halten, die etwa drei Minuten dauert, die Vorbereitungszeit dafür beträgt lediglich eine Minute“, sagt der Schüler. Da sei es ganz gut, dass im Publikum auch die Familie sitzen würde, um moralische Unterstützung zu geben. „Meine Mutter wird dabei sein, mein Vater ist leider beruflich verhindert“, sagt Czernia.

Die drei Erstplatzierten dürften sich über individuelle Preisgelder freuen sowie der Erstplatzierte über eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro für die eigene Schule. Am Tag vor dem Wettbewerb ist der 16-jährige Radevormwalder sich noch nicht ganz klar, ob er nun aufgeregt ist oder ob er sich freut. „Es ist so eine Mischung aus beiden Gefühlen“, sagt er schmunzelnd. Er habe zwar im Fach Politik in der Unterstufe schon einmal kurze Reden halten müssen, vor einem großen und größtenteils unbekannten Publikum sei das aber komplettes Neuland für ihn. Den Vorteil, über rhetorische Fähigkeiten zu verfügen, sehe er indes durchaus. „Ich glaube schon, dass es von großer Bedeutung ist, wenn man später im Beruf weiß, wie man sich richtig ausdrückt und auch sein Publikum zu fesseln versteht“, sagt Czernia.

In der Vorbereitung auf den Wettbewerb habe er sich zwar schon von guten Rednern, etwa aus der Spitzenpolitik, inspirieren lassen. Den Schwerpunkt habe er indes in die Übung gesetzt. „Ich habe meine Rede vor mehreren Lehrern probehalber gehalten. Ich glaube, dass hier tatsächlich Übung den Meister macht“; sagt Czernia. Von dem Trick, sich sein Publikum in Unterwäsche vorzustellen, habe er zwar schon gehört, das Seine sei das aber nicht. „Das ist doch sehr individuell, was einem gegen die Aufregung helfen kann“, sagt der 16-Jährige, der später vielleicht einmal Lehrer werden möchte.