Weiterbildung für Flüchtlinge in Radevormwald : THG-Schüler helfen Flüchtlingen mit ihren PC-Kenntnissen

Radevormwald Die Idee stammt von Horst Kirschsieper, der sich für die Flüchtlingshilfe engagiert.

Vier Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums helfen jeden Mittwoch geflüchteten Männern und Frauen, ihre PC-Kenntnisse zu erweitern. Sie sollen in Zukunft selbstständig mit einem Computer umgehen können. Die Idee zu dem Computerkursus hatte Horst Kirschsieper, der sich federführend für die Flüchtlingshilfe engagiert, die wiederum ist ein Projekt von „Weitblick“. „Wir brauchen immer helfende Hände und Nachwuchs für die ehrenamtliche Arbeit“, sagt er. Der Kontakt ist über Informatiklehrer Carsten Rödding entstanden. „Nachdem wir Werbung für den Kursus gemacht haben, sind einige Teilnehmer zu uns gekommen. Einige von ihnen haben noch nie an einem Computer gesessen, andere kennen sich schon ganz gut aus“, sagt Carina Wall.

Begonnen hat der Kursus mit einer grundlegenden Einführung in den Computer und seine Elemente. „Wir haben gelernt, wie man die Tastatur bedient, welche Programme wichtig sind und wie man sich in einem Schreib-Programm zurecht finden“, sagt die Schülerin. „Nach den Grundlagen haben wir uns auf Textformatierungen konzentriert. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer einen Lebenslauf und ein Bewerbungsanschreiben verfassen können“, sagt Nick Schuhmann. Zu den helfenden Schülern gehören auch Nils Janczyk und Jannis Kaplan. Elhady Diallo und Christy Layun Banging gehören zu den regelmäßigen Teilnehmern des Kurses, der im Dachgeschoss der ehemaligen Grundschule an der Blumenstraße stattfindet. Dort hat die Flüchtlingshilfe einen Computerraum eingerichtet, der oft genutzt wird. Diese Woche arbeiteten Diallo und Banging an ihren Lebensläufen. „Das klappt alles schon ganz gut“, sagte die Teilnehmerin. Um auch die Deutschkenntnisse der Computer-Neulinge sowie den Umgang mit der Tastatur zu fördern, bauen Carina Wall und ihre Mitschüler Diktate in die Kurse ein. „Das schult die Selbstständigkeit und das Verständnis. Ich finde es toll, wie gut das alles klappt.“