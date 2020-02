Oberbergisches Museum : Schönschrift und Collagen auf Schloss Homburg

Radevormwald Zwei besondere Kurse bietet die MuseumsWerkstatt im März an. Dabei geht es um die Kunst der Kalligrafie und kreatives Gestalten.

Mit Schönschrift zum Kaffeeklatsch und Collagen als After Work Art bietet die MuseumsWerkstatt auf Schloss Homburg zwei besondere Kurse im März an: Ein Kaffeeklatsch mit Schönschrift findet statt am Mittwoch, 18. März 2020 von 15 bis 17 Uhr. Gemütlich bei Kaffee und Kuchen haben die Teilnehmenden Zeit miteinander ins Gespräch zukommen, einiges über Schönschrift zu erfahren und selbst auszuprobieren: von Sütterlin bis zum heutigen Trend des Handlettering. Im Mittelalter entstanden in den Schreibstuben der Klöster Abschriften der Bibel mit kunstvoll gestalteten Buchstaben. Im Laufe der Zeit wurde die Schrift auch für jedermann zugänglich und mit der Entwicklung der Schreibwerkzeuge vom Gänsekiel über Federhalter bis zum Kolbenfüller wandelte sich auch die Schrift. Heute ist die Kalligraphie eine Kunstform und findet im aktuellen Trend des Handlettering neue Fans.