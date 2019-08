Schloss Homburg : Bäckerei und historische Mühle nach Sanierung wieder geöffnet

Bergische Obstsorten stehen am 18. August in Haus Dahl im Mittelpunkt. Foto: OBK

Oberberg Ein umfangreiches Kulturprogramm bieten das Schloss Homburg und das Museum Haus Dahl in den kommenden Wochen.

Die Sanierung ist abgeschlossen: An ausgewählten Sonntagen sind die historische Mühle und die Museumsbäckerei auf Schloss Homburg ab sofort nun wieder zur Besichtigung geöffnet – so auch am kommenden Sonntag, 11. August. Zudem finden Backvorführungen statt. Frisch gebackenes Brot und Blechkuchen können vor Ort gekauft werden. Für Familien mit Kindern bietet sich von 11 bis 12 Uhr eine öffentliche Familienführung unter dem Motto „Rickeracke geht die Mühle mit Geknacke“ an. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei, für Kinder einen Euro – zuzüglich zwei Euro pro Person für den Eintritt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schloss-homburg.de oder unter Tel. 02293 9101-0 oder Tel. 02293 9101-71. Anmeldungen zu weiteren Führungen sind unter Tel. 02293 9101-18 oder per E-Mail unter muspaed@obk.de möglich.

Das Museum Haus Dahl in Marienheide-Dahl lädt im Rahmen der sonntäglichen Kulturzeit zu einem Familienfest für Sonntag, 18. August, ein. Zwischen 14 und 14.45 Uhr veranschaulicht die öffentliche Familienführung das beschwerliche Alltagsleben einer Bauernfamilie im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Die unterhaltsame Führung durch das Bauernhaus ist ohne Voranmeldung möglich. Um 15 Uhr beginnt das Sommerfest. Bis 18 Uhr erfahren die Besucher mehr zu bergischen Obsorten und können sich auf Musik freuen. Auf den Wiesen rund um Haus Dahl wachsen diverse Obstbäume. Der Pomologe Olaf Schriever (Biologische Station Oberberg) beschäftigt sich mit bergischen Obstsorten, die erfolgreich auf Streuobstwiesen kultiviert werden. Je nach den Ernteerträgen werden Äpfel, Birnen und weitere Obstsorten vorgestellt und auch der Obstbaumschnitt anschaulich vermittelt. Das Trio Maukami mit Antje Thiele (Flöte), Johanna Thiele (E-Piano) und Benjamin Müllenmeister (Flöte) begleitet den Nachmittag musikalisch. Der Eintritt ins Museum beträgt für Erwachsene drei Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro. Die öffentliche Führung kostet zwei pro Person (Inklusive Kulturzeit-Programm: fünf für Erwachsene und drei Euro für Kinder). Das ausführliche Programm kann als PDF eingesehen und heruntergeladen werden.

Am Freitag, 23. August, findet im Museum Haus Dahl ein Symposium unter dem Titel „Land in Sicht“ statt. Der Oberbergische Kreis ist für den Arbeitskreis Bergischer Museen, einem Zusammenschluss von Museen der Region, federführender Antragsteller für Fördermittel. Im Rahmen des ersten Themenjahres 2019/2020 „Ganz viel Arbeit“, das vom Landschaftsverband Rheinland und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert wird und an dem sich elf Museen beteiligen, veranstaltet das Museum und Forum Schloss Homburg das Symposium in seiner Außenstelle in Marienheide.

Die Veranstaltung beleuchtet zwischen 10 und 15 Uhr das Thema „Arbeit“ im Oberbergischen aus unterschiedlichen Perspektiven und schlägt dabei einen Bogen von den historischen Verhältnissen zu aktuellen Entwicklungen etwa im Bereich der Digitalisierung. Vier Experten geben Impulsvorträge, die zum Gespräch anregen. Ein gemeinsames Mittagessen sowie eine anschließende Führung durch das Museum Haus Dahl laden zum weiteren Austausch ein. Die Teilnahme am Symposium ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an: schlosshomburg@obbk.de oder unter Tel. 02293 9101-0.

www.museumhaus-dahl.de

www.schloss-homburg.de

www.bergischemuseen.de

(rue)