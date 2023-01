SC 08 Radevormwald im Bürgerhaus Spannung beim virtuellen Fußballspiel

An neun weiteren Spielstationen zeichnet sich ein nahezu identisches Szenarium ab. Nach sechs Minuten ist die erste Halbzeit vorbei, doch lange Zeit zum Verschnaufen gibt es nicht, weder bei den beiden Kontrahenten auf der Bühne, noch an den übrigen Stationen. Ein kurzer Knopfdruck später pfeift der virtuelle Schiri auf dem Bildschirm zur zweiten Hälfte. Nach insgesamt zwölf Minuten steht es bei Schröder und Akay 1:1. Der einzige Punkt für beiden in der Gruppenphase. Sie scheiden vor der K.-o.-Runde aus. Für Mikael Akay dennoch ein gelungenes Event: Er spielt beim SC 08 Fußball in der A-Jugend, trainiert regelmäßig. An der Konsole, sagt er, spielt er eher selten und nur mit Freunden. Trotzdem würde er sich grundsätzlich auch für eine eSports-Abteilung in seinem Verein interessieren. „Warum nicht?“