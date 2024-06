SC 08 Radevormwald Ein Fußball-Sommermärchen am Kollenberg

Denn was am Freitag mit einem feucht-nassen Start mit heftigen Regenschauern begann, ging für die 45 jungen Teilnehmer des 4. Fußballcamps von SC 08 und Sportartikelhersteller Capelli Sport Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein mit dem Training am Kollenberg weiter. An der Dribbelstation übten die Nachwuchskicker, die von ihrem großen Durchbruch träumen und selbst gerne bei einer EM mitspielen würden, den sicheren Lauf mit Ball dicht am Fuß. Hier zählten Schnelligkeit und Präzision, die mit einem kleinen Computer gemessen wurden und den Wettkampfgeist untereinander weckte.