Sportverein in Radevormwald SC-Mitglieder feiern Abschluss eines guten Jahres

Info

Austausch Wer sich als Gastfamilie bewerben will, kann mit Claudia Seifert-Dombrowski Kontakt aufnehmen, per Mail an austauschteam@sc08-rade.de.

Stickeralbum Der Verein hat nach langer Zeit wieder ein eigenes Stickeralbum mit allen aktuellen Spielern und Trainern herausgebracht. 250 Alben, in denen weit über 300 Spieler des Vereins eingeklebt werden können, wurden gedruckt. Alben und Stickerpäckchen sind erstmals ab kommendem Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich. Danach können Alben und Sticker auch bei Tabak Oberlies, im Korkenzieher, bei Kahlkuhl im Hotel zum Löwen sowie am Kollenberg gekauft werden. Beim internationalen E-Jugendturnier am 21. Januar 2024 in der Sporthalle Hermannstraße wird eine Tauschbörse eingerichtet.