SC 08 Radevormwald Über E-Sports mehr Nachwuchs gewinnen

Das bestätigte auch Reiner Klausing vom SC 08. Zwar sei der Radevormwalder Fußballclub einer von nur noch fünf Vereinen im Fußball-Kreis Remscheid, der von den Bambini bis zur A-Jugend alle Jugendmannschafte abbilden könne. Allerdings, berichtete der stellvertretende Vorsitzende auch, werde es mit zunehmendem Alter dünner. „Wir beobachten seit längerem, dass die Rückfrage bei den Zwölf- bis 13-Jährigen rückläufig ist, so dass wir ab der C-Jugend nur noch jeweils eine Mannschaft haben. Deswegen müssen wir unser Angebot verändern.“ Klausing versteht E-Sport keinesfalls als Ersatz für den Rasensport, sondern lediglich als „Vehikel, um Jugendliche an den Kollenberg zu locken“, betonte er vor den Ausschussmitgliedern. Diese zeigten sich mehrheitlich darüber einig, dass das Vorhaben des SC 08 einen Versuch wert sei. Allerdings befürworteten nicht alle Mitglieder eine Unterstützung der Stadt. Thomas Lorenz (RUA) fragte sich, ob es eine städtische Aufgabe sei, solche Vereinsangebote zu fördern. Grundsätzlich nicht. Allerdings, bemerkte Jürgen Funke vom Amt für Jugend, Schule, Kultur und Sport, stelle die Stadt allen Vereinen kostenlose Räumlichkeiten für die Ausübung ihrer Angebote zur Verfügung, so auch dem SC 08, der bereits Interesse an den Räumen am Kollenberg aufzeigte. Hier will Funke mit seinem Team und den Kollegen der IT nun schauen, ob der Kollenberg über die benötigte W-Lan-Versorgung verfüge, um das E-Sports-Angebot einzurichten.