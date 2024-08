Krankenhaus in Radevormwald Endoprothetik – Sven Wolf will Antworten vom Land

Als bekannt wurde, dass im Sana Krankenhaus in Radevormwald das Endoprothetik-Zentrum gestrichen werden soll, löste das in der Stadt Bestürzung aus. Hintergrund ist die aktuelle Krankenhausreform. Auch in anderen Krankenhäusern der Region sollen Angebote wegfallen (unsere Redaktion berichtete).