Sana Krankenhaus Radevormwald Informationen für alle und Spaß für die kleinen Gäste

Ein Krankenhaus im Ort – das ist für die Bergstadt ein großer Standortvorteil. Um die enorme Bandbreite der Klinik einmal einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen, öffnet das Krankenhaus an der Siepenstraße am Samstag, 16. September, 10 bis 14 Uhr, seine Pforten für einen Tag der offenen Tür. Neben einem breiten Informationsangebot und viel Spielspaß für Kinder kommen Gesundheitsinteressierte auf ihre Kosten, heißt es in der Ankündigung.