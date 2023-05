Sana Krankenhaus in Radevormwald Darum ist die richtige Handhygiene so wichtig

Hände gehören in Krankenhäusern zu den wichtigsten Arbeitsinstrumenten. Und gleichzeitig sind sie die Hauptübertragungswege für Krankheitserreger aller Art. Der Internationale Tag der Handhygiene, der seit 2009 jedes Jahr am 5. Mai stattfindet, wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen, um das Bewusstsein in der Bevölkerung von vermeidbaren Risiken zu schärfen – nicht erst seit der Corona-Pandemie.