Sana Krankenhaus Radevormwald „Demenz verstehen“ für Angehörige

„In unseren Demenzkursen lernen Angehörige, wie der Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen gelingen kann. Wir wollen durch Vermittlung von praktischen Tipps und nützlichen Informationen zu einer besseren Betreuungssituation zu Hause beitragen und helfen, eigene Kräfte zu schonen“, sagt Anja Berger von der Familialen Pflege, die den Kursus leitet. Vermittelt werden unter anderem der Umgang mit herausfordernden Situationen und individuelle Lösungsansätze, Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige und eine gelingende Kommunikation. „Der Bedarf nach Schulung ist sehr hoch, und es gibt wenige Anbieter. Wir bieten einen Rahmen, in dem sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen begegnen und sich austauschen können“, sagt Anja Berger. In diesem Kurs würden, wann immer möglich, spezielle Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer berücksichtigt. „Die Teilnahme an unseren Kursen wird in der Regel von den Krankenkassen anerkannt“, erläutert die Leiterin.