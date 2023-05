Sana Krankenhaus Radevormwald Aktionswoche endet mit Grillfest

Zum Abschluss einer besonderen Aktionswoche lud das Sana Krankenhaus in Radevormwald sein Personal am Freitag zu einem Grillfest ein. Ein willkommenes Angebot, das die Mitarbeiter gerne in Anspruch nahmen: „Ich finde das wirklich sehr toll“, lobte etwa Nelli Gejnc, Leiterin der Station 1, während sie mit ihren Kollegen bei Grillwurst und Getränk entspannt im Innenhof saß und plauderte. Zugegeben, ein Bild, das sich in Krankenhäusern eher selten abspielt. Schließlich bleibe im stressigen Alltag eher selten Zeit für ein geselliges Beisammensitzen. Dabei sind auch solche Momente fürs Team wichtig, urteilte Gejnc. Denn es schweiße die Gemeinschaft zusammen.