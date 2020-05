Krankenhaus in Radevormwald : Sana Krankenhaus kehrt zurück zur Normalität

Im Sana-Krankenhaus wurden in den vergangenen Wochen auch Corona-Infizierte versorgt. Eine 93-Jährige verstarb an den Folgen der Erkrankung. Foto: Sana

Radevormwald Geschäftsführer Bernd Siegmund schaut auf die jüngsten Wochen der Corona-Krise zurück. Weiterhin sind Besucher angehalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Abstandsregelungen, Händedesinfektion und das Tragen von Schutzausrüstung gewährleisten eine erhöhte Patientensicherheit.

Um das komplette medizinische und pflegerische Angebot im Sana Krankenhaus Radevormwald wieder zur Verfügung zu stellen, waren noch einige organisatorische Maßnahmen notwendig. Schließlich war ein wesentlicher Teil des Systems in den vergangenen Wochen auf die Behandlung von Corona- und Notfallpatienten fokussiert. „Wir haben sehr viel dafür getan, dass wir so schnell wie möglich wieder für alle Patienten da sind“, äußert sich Bernd Siegmund. So findet beispielsweise vor jeder stationären Aufnahme eine besondere Risikoeinschätzung statt. Patienten, bei denen der Verdacht einer Covid-19-Infektion bestehen könnte, werden zur Abklärung natürlich weiterhin in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich untergebracht.