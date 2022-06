Versorgung in Radevormwald : Sana Krankenhaus erhält Pflegepreis

Versorgung in Radevormwald

Radevormwald Das Pflegeteam in Radevormwald wurde für besondere Verdienste in der professionellen Pflege von der Pflegekammer NRW ausgezeichnet.

Das Pflegeteam des Sana Krankenhauses Radevormwald gehört zu den Preisträgern des Pflegepreises 2022. Er würdigt „die besonderen Verdienste in der professionellen Pflege“ und wird jedes Jahr von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen verliehen. Dieses Jahr geht der Preis an alle, in NRW tätigen, Pflegefachpersonen.