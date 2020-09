Klinik in Radevormwald : Demenzberatung im Sana bietet neue Kurse an

Demenzberatung im Sana bietet neue Kurse an

Klinik in Radevormwald

Radevormwald Nach der Pause durch die Corona-Pandemie können pflegende Angehörige nun wieder die Angebote der Einrichtung nutzen. Die Teilnehmerzahl für den Kursus am 28. September ist begrenzt.

Sich als Angehöriger um an Demenz erkrankte Menschen zu kümmern, ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Damit diese aber etwas einfacher fällt, bietet das Sana Krankenhaus Radevormwald regelmäßig entsprechende Schulungen an, die Grundlagen der Erkrankung vermitteln, Hilfsangebote aufzeigen und in der Bewältigung des Alltags unterstützen.