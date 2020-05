Oberbergischer Kreis : Sana-Krankenhaus lockert Besuchsregeln ab 2. Juni

Radevormwald Weil die Zahl der Infizierten im nördlichen Kreis höher ausgefallen ist, lockern zunächst die Kliniken im Süden des Gebietes die Regeln. Die Krankenhäuser in Radevormwald und Wipperfürth folgen dann eine Woche später.

So sieht der Zeitplan aus: Die Kliniken im Nordkreis, namentlich das Sana-Krankenhaus in Radevormwald und die Helios-Klinik in Wipperfürth, werden den Patienten den Besuch von jeweils einem Angehörigen nachmittags ab dem 2. Juni ermöglichen. Das Kreiskrankenhaus in Gummersbach, das Kreiskrankenhaus in Waldbröl und das St.-Josef-Krankenhaus in Engelskirchen werden bereits ab dem 25. Mai den Besuch eines Angehörigen pro Tag und Patient am Nachmittag zulassen.