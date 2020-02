Sängerin und Gitarristin : Anne Haigis gastiert in der Humboldtschule in Halver

Anne Haigis gastiert in der Humboldtschule in Halver

Sängerin und Gitarristin Anne Haigis tritt in Halver auf. Foto: Hans-Peter Wild

Halver Im Rahmen der Reihe „Kulturzeit“ ist die Künstlerin mit der unverwechselbaren Stimme zu erleben.

Für viele, die in den 1980er Jahren aufgewachsen sind, ist Anne Haigis ein Name, der mit dem politisch engagierten Deutschrock jener Zeit verbunden bleibt. Die 1955 in Rottweil geborene Sängerin und Gitarristin trat beispielsweise beim Musikfestival gegen die umstrittene Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf auf. Mit dem Lied „Freundin“ hatte Haigis ihren ersten Single-Erfolg. Weitere bekannte Lieder von ihr sind „Gute Nacht“ oder „Lass mich fallen wie Schnee“